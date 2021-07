Presidente do Fluminense, Mário Bittencourt fez um balanço dos dois anos de gestão - Mailson Santana/Fluminense

Presidente do Fluminense, Mário Bittencourt fez um balanço dos dois anos de gestãoMailson Santana/Fluminense

Por O Dia

Publicado 02/07/2021 09:21

Rio - A sequência negativa após ter alguns desfalques acendeu um alerta no Fluminense que passou a mapear o mercado dos países vizinhos na América do Sul. No entanto, a disputa da Libertadores tornou a contratação de reforços nesse momento um dilema para o Tricolor. As informações são do portal "NetFlu".

Isso porque caso contrate algum jogador que atua fora do Brasil, o Fluminense terá que esperar o dia 1º de agosto para regularizá-lo. Com isso, o reforço não poderá disputar as oitavas de final da competição. O Tricolor vai enfrentar o Cerro Porteño na próxima fase do torneio.



O presidente do Fluminense, Mário Bittencourt afirmou que a diretoria trabalha para trazer dois ou três nomes. As partidas de ida e volta das oitavas, contra o Cerro, estão marcadas para os dias 13 e 20 de julho.