Sede de General SeverianoVitor Silva/SSPress/Botafogo

Por O Dia

Publicado 06/07/2021 09:24

Rio - A crise financeira no Botafogo parece não ter fim. Na última segunda-feira, a sede do clube em General Severiano foi penhorada por determinação da juíza Katia Cristina Nascentes Torres, da 12ª Vara de Fazenda Pública do Rio do TJ-RJ. O motivo é o não pagamento de IPTU. A informação é do site "Esporte News Mundo".

Segundo o portal, a dívida é referente ao imposto dos anos de 2014 e 2015. O processo corre na Justiça desde 2018 e o valor do débito é de R$ 153.034,55.



O Botafogo entrou com recurso e pediu que, ao invés de General Severiano, um outro terreno de propriedade do clube, onde atualmente funciona um shopping center, seja penhorado. A Justiça negou a solicitação em primeira instância, mas ainda não respondeu em segunda.