Loja Oficial foi desativada para reestruturaçãoReprodução

Por O Dia

Publicado 06/07/2021 15:36

Rio - Na noite da última segunda-feira (5), os torcedores do Botafogo foram pegos de surpresa com a notícia de penhora da sede de General Severiano pela falta de pagamento de IPTU nos anos de 2014 e 2015. O débito em questão é referente ao local onde funcionava a loja oficial do clube, desativada no último mês. A informação é do site "ge.globo".

Ainda de acordo com a publicação, o clube tem isenção de IPTU nas áreas utilizadas para práticas desportivas. Como o terreno ao lado se tratava de uma franquia, o local era alugado. Portanto, o imposto deveria ter sido pago pelo inquilino da época.

A penhora foi determinada pela juíza Katia Cristina Nascentes Torres, da 12ª Vara de Fazenda Pública do Rio do TJ-RJ, e alcança o valor de R$ 153.034,55, referente ao IPTU de fevereiro de 2014 a novembro de 2015, período em que o Alvinegro teve dois presidentes diferentes. O Botafogo recorre na segunda instância, como informou o portal "Esporte News Mundo", e aguarda a decisão.