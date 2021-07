Uniforme do Botafogo - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Por O Dia

Publicado 08/07/2021 18:51 | Atualizado 08/07/2021 18:53

Rio - Em nota oficial, o Botafogo anunciou que, em parceria com a FutFanatics, irá lançar o quarto uniforme no dia 12 de agosto. A informação é do "LANCE".

Em produção com a Kappa, fornecedora de material esportivo do Botafogo, o uniforme será lançado na nova loja virtual do clube. A FutFanatics está produzindo o site em parceria com o Alvinegro.

De acordo com o LANCE, o Glorioso teria um quarto uniforme em maio, com um tom azul e contendo referências com a cidade do Rio de Janeiro. O uniforme será lançado em comemoração ao aniversário do clube.