Atacante chegou ao clube francês em setembro de 2020Divulgação/Olympique

Por O Dia

Publicado 08/07/2021 12:20

Marselha (FRA) - Contratado junto ao Botafogo em setembro de 2020 pelo valor de R$ 26 milhões, o atacante Luis Henrique, de 19 anos, impressionou nos últimos dias com a sua evolução física na França. O jovem do Olympique de Marselha, que concorre ao prêmio "Golden Boy" de melhor jovem do futebol europeu, está nitidamente mais forte fisicamente.

Quando surgiu no Botafogo, ainda no fim da temporada de 2019, Luis Henrique já era tratado como joia. Na temporada seguinte, meses depois, o garoto já era referência da equipe e chamava atenção pela velocidade e força física, mesmo estando mais franzino em seus primeiros meses de profissional.

Na França, Luis vai para a sua segunda temporada e já tem o carinho da torcida do Marselha. Foram 19 jogos na Ligue 1 e cinco assistências, contribuindo muito na reta final para que o Olympique conseguisse a vaga direta na fase de grupos da UEFA Europa League.