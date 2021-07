Kanu - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 07/07/2021 10:52

Rio - Com uma dívida que ultrapassa a casa do bilhão, o Botafogo aposta em vendas de jogadores para conseguir um alívio. Com isso, o glorioso está disposto a negociar o zagueiro Kanu, o qual considera um ativo importante e que pode gerar uma alta quantia aos cofres alvinegros e para isso já definiu o preço: R$ 10 milhões para o mercado nacional e 2,5 milhões de dólares (R$ 13 milhões na cotação atual) para o exterior. As informações são do site "goal".

O zagueiro de 24 anos tem contrato com o clube, que possui 80% dos direitos econômicos, até dezembro de 2022. Na atual temporada, Kanu esteve em campo em 25 oportunidades.

No Brasil, pelo menos dois clubes já demonstraram interesse em adquirir o atleta. No início da temporada, o São Paulo fez uma proposta por 60% dos direitos do atleta pelo valor de R$ 6 milhões, o que não agradou a diretoria alvinegra e, portanto, o negócio não andou.

Quem também demonstrou interesse no jovem defensor foi o Santos, comandado por Diniz. Ainda segundo informações do site "goal", ainda não houve uma proposta formal do clube paulista e nem contato com o staff do atleta.