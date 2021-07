Luxemburgo - Daniel Castelo Branco

LuxemburgoDaniel Castelo Branco

Por O Dia

Publicado 07/07/2021 15:18

Rio - O Botafogo é um dos poucos times grandes do Brasil que não foram treinados por Vanderlei Luxemburgo. No entanto, no que depender do treinador, isso pode mudar em breve. Responde à uma pergunta em seu Instagram, o técnico admitiu que tem o desejo de assumir o Glorioso um dia.

"Você tem toda razão, encerrei minha carreira (de jogador) no Botafogo. Seria um privilégio muito grande um dia trabalhar no Botafogo, um grande clube, um dos maiores clubes do mundo, jogaram os maiores jogadores do mundo", declarou Luxemburgo.

Publicidade

Vale lembrar que Marcelo Chamusca, atual técnico do Botafogo, está pressionado no cargo. O Alvinegro está apenas na 9ª posição na Série B, com 12 pontos.