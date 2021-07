Workers prepare the field during the half-time of the Conmebol 2021 Copa America football tournament semi-final match between Brazil and Peru at the Nilton Santos Stadium in Rio de Janeiro, Brazil, on July 5, 2021. (Photo by Douglas Magno / AFP) - AFP

Workers prepare the field during the half-time of the Conmebol 2021 Copa America football tournament semi-final match between Brazil and Peru at the Nilton Santos Stadium in Rio de Janeiro, Brazil, on July 5, 2021. (Photo by Douglas Magno / AFP)AFP

Por O Dia

Publicado 06/07/2021 10:11

Rio - A vitória do Brasil contra o Peru por 1 a 0 não só marcou a ida da Seleção de Tite para a final da Copa América, como também foi a última partida da competição no Estádio Nilton Santos. Ao todo, foram sete jogos na casa do Botafogo. Durante este período, o gramado foi alvo de diversas reclamações, tanto dos jogadores quanto da comissão técnica brasileira.

Na partida da última segunda-feira, viu-se um gramado que parecia esteticamente mais bonito, entretanto, a má qualidade prevaleceu. As reclamações de Neymar e Tite parecem ter chegado no "estagiário" que cuida das redes sociais do Nilton Santos, que após a partida fez uma publicação provocativa:

Publicidade

Finalizando a participação do Estádio Nilton Santos na #CopaAmérica, o Brasil venceu o Peru por 1 a 0 e se garantiu na decisão. L. Paquetá fez o gol.



Agora, finalmente, vão jogar em outro lugar e a nossa casa está de volta para o @botafogo !



: Vitor Silva/BFR pic.twitter.com/NFeY04Ryf6 — EstádioNiltonSantos (@EstNiltonSantos) July 6, 2021 “Finalizando a participação do Estádio Nilton Santos na Copa América, o Brasil venceu o Peru por 1 a 0 e se garantiu na decisão. Lucas Paquetá fez o gol. Agora, finalmente, vão jogar em outro lugar e a nossa casa está de volta para o Botafogo “.

Estádio Nilton Santos se despede hoje da Copa América sem deixar muita saudade em quem lá jogou. A ver o questionado gramado hoje. Foto de mais cedo, à distância, "enganava". De perto, novamente muita tinta e uma "areia verde" no campo de jogo. A conferir. pic.twitter.com/SAUbCDzNMx — Pedro Ivo Almeida (@pedroivoalmeida) July 5, 2021 Segundo o jornalista dos canais Disney, Pedro Ivo Almeida, o gramado foi regado com uma "areia verde", que deixou o gramado parecendo estar bom, mas quando visto de perto, era perceptível que ele ainda estava em más condições.

Publicidade

Agora, o Botafogo volta a tomar conta da própria casa e já enfrenta nela, o Cruzeiro, neste sábado, às 16:30, em partida válida pela 11ª rodada da Série B. Já a seleção brasileira, espera a definição de logo mais entre Argentina e Colômbia para saber quem enfrenta na final da Copa América, também no sábado, no Maracanã.