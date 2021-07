Richarlison - Lucas Figueiredo/CBF

RicharlisonLucas Figueiredo/CBF

Por O Dia

Publicado 06/07/2021 09:49 | Atualizado 06/07/2021 09:51

Rio - O atacante Richarlison, da seleção brasileira, foi vítima de racismo nas redes sociais. Após uma provocação ao Chile na classificação do time brasileiro, na última sexta-feira, o jogador viu torcedores entrarem em seu perfil e fazerem ofensas racistas comentando com um emoji de macaco.

Na postagem, Richarlison brincou com a vitória sobre os chilenos, por 1 a 0, e escreveu "procura-se rival na América do Sul". Além das dezenas de mensagens racistas, houve também comentários com emoji de palhaço e mandando os brasileiros "jogarem em pé".

Publicidade

O Brasil está classificado para a final da Copa América. O time de Tite aguarda quem será seu adversário na grande decisão, que acontece no próximo sábado, às 21h, no Maracanã.