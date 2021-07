Richarlison - Pedro Martins / MowaPress

Por O Dia

Publicado 02/07/2021 16:18

Rio - O atacante Richarlison, que está com a seleção brasileira na disputa da Copa América, foi convocado pelo treinador André Jardine para substituir Pedro, jogador do Flamengo, nos Jogos Olímpicos de Tóquio. O centroavante não foi liberado pelo Rubro-Negro para participar do torneio.

Richarlison, de 24 anos, assim como Pedro tem idade olímpica. Por conta do adiamento dos Jogos, que aconteceriam em 2020, os jogador que teriam 23 anos no ano passado acabam sendo liberado para disputar a competição, sem integrar o grupo dos três jogadores que cada seleção pode levar com mais de 23 anos.



Revelado pelo América-MG, Richarlison se destacou no Fluminense e foi vendido para o Watford em 2017. Atualmente jogador do Everton, o atacante é um dos jogadores de confiança de Tite e vem sendo constantemente convocado para fazer parte da seleção brasileira principal.