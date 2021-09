Rafael Navarro, destaque do Botafogo - ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 03/09/2021 14:40

Rio - Nesta sexta-feira (3), o diretor de futebol do Botafogo, Eduardo Freeland, comentou em entrevista à Botafogo TV sobre a situação de renovação contratual do atacante Rafael Navarro. De acordo com o dirigente, o Alvinegro aceitou a contraproposta e aguarda confiante a assinatura do novo vínculo. Apesar disso, a passagem do centroavante por General Severiano tem prazo de validade já perto do vencimento.

A reportagem apurou que, mesmo com o desejo da diretoria do Botafogo, Rafael Navarro não irá assinar a renovação contratual. Na última semana, ao fim da janela de transferências para o futebol europeu, o clube da estrela solitária brecou a ida imediata do centroavante para o Anderlecht, da Bélgica, que apresentou uma proposta de 500 mil euros (aproximadamente R$ 3,1 milhões) e 10% do valor de uma futura negociação.

Rafael Navarro e seu estafe almejam um 2022 respirando novos ares. O desejo do atleta e de seus agentes é justamente buscar a evolução na carreira profissional em um novo clube e com a valorização pedida anteriormente, quando ainda se pensava em renovar com o Botafogo durante a Série B.

Cobiçado por clubes de diversos mercados, o jogador já teria autorizado seus agentes a ouvirem propostas já pensando em 2022. Vale lembrar que, como seu vínculo se encerra em dezembro deste ano, Navarro pode assinar pré-contrato com qualquer clube desde o mês de julho.

A preferência do jogador é atuar no futebol europeu. Inclusive, quando o Anderlecht demonstrou interesse em contar com o atacante, o mesmo aprovou a ideia de atuar sob o comando do técnico Vincent Kompany, ex-zagueiro do Manchester City, do próprio Anderlecht, e da seleção belga.

O Botafogo possui 50% dos direitos econômicos do atacante, ficando o restante com o Atlético-GO. O jogador é peça fundamental no esquema de Enderson Moreira e tem participação direta em mais de 40% dos gols do Alvinegro nesta Série B.