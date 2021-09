Luiz Henrique e Carlinhos têm contrato de empréstimo até o fim de dezembro - Vítor Silva/ BFR

Luiz Henrique e Carlinhos têm contrato de empréstimo até o fim de dezembroVítor Silva/ BFR

Publicado 02/09/2021 17:25

À espera de Rafael, o Botafogo apresentou Carlinhos e Luiz Henrique, as duas contratações para a sequência da Série B. Com aval do técnico Enderson Moreira, com quem ambos trabalharam no Fortaleza, os dois jogadores chegam para compor o elenco, mas prontos para disputar posição e contam com o conhecimento do comandante para ganhar as oportunidades o quanto antes.

"É um desafio na minha carreira. Não vim para tirar o espaço de ninguém, mas sim para ajudar. É uma satisfação muito grande vestir essa camisa. Trabalhei com o Enderson duas vezes, no América-MG e no Fortaleza há pouco tempo", afirmou Carlinhos.



"A disputa é sempre sadia e já podemos ver que grupo, diretoria e comissão técnica são muito bons. O mais importante é colocar o Botafogo onde ele tem que estar, que é na elite do futebol brasileiro, na Série A e, se Deus quiser, vamos conseguir esse objetivo. A camisa do Botafogo é muito grande. Atuar no clube onde Garrincha e Nilton Santos jogaram e tem esse estádio lindo é um prazer enorme. Vou dar o meu melhor sempre com essa camisa", completou Luiz Henrique.



Aos 34 anos e pouco aproveitado no Fortaleza, Carlinhos chega para substituir Hugo, que quebrou a clavícula na semana passada. Ele aproveitou para se apresentar aos torcedores. "Minha característica é mais ofensiva, mas neste último ano eu fiquei mais na marcação. Estou aqui para ajudar ao máximo".



Já Luiz Henrique, de 22 anos, admite que prefere jogar mais no meio, como armador, o que também o torna um substituto de Chay. Polivalente, pode ser aproveitado como volante.



"Prefiro atuar como meia mais ofensivo e foi quando eu pude mostrar mais do meu futebol, como meia ofensivo, achando passe e finalizando. Essa é a minha característica. Também atuo como segundo volante, mas estou disposto a ajudar o Botafogo e irei dar o meu melhor sempre nos 90 minutos ou nos 20 que eu tiver, não importa o tempo. ", avisou.