Loco Abreu - Divulgação

Loco AbreuDivulgação

Publicado 02/09/2021 12:16

Rio - O atacante Loco Abreu parece não querer se afastar dos gramados. Após anunciar a aposentadoria, o uruguaio voltou atrás e vai jogar pelo Olimpia, clube de sua cidade natal, Minas, no Uruguai. Junto a isso, Loco está estudando para se tornar técnico e tem como objetivo treinar um dia o Botafogo, time em que é ídolo.

"Agora que estou nessa fase nova, que quero ser treinador, claramente dentro das minhas prioridades e sonhos está ser treinador do Botafogo. Mas tem que ter calma, esperar o momento certo, não depende só de um, depende também de ter confiança do diretor esportivo, da diretoria e de acreditar no trabalho que podemos fazer. Tenho esse lindo sonho de ser treinador do Botafogo, mas esse momento vai chegar. Tem que esperar o momento certo", disse Loco em entrevista ao canal "BotaPress".

Mesmo fora do Brasil, Loco afirma que segue torcendo pelo Alvinegro e pela reestruturação do clube:

"É um momento complicado. Sempre que um time grande, com história, está jogando a Série B, fica aquela pressão. Mas não falo só do futebol, só da parte esportiva, o Botafogo tem que voltar a ser um clube de verdade. Começando pela parte financeira, para poder construir um clube vencedor. Estou torcendo para que isso possa acontecer", afirmou o uruguaio, que disse estar disposto a ajudar:

"Se eu poderia ajudar? Sempre quero ajudar. Há pouco tempo consegui uma ligação direta com o presidente, falei que estou aberto a ajudar, em qualquer tipo de situação. É só ligar para mim que dou um jeito. Além disso, meu desejo aqui do Uruguai é poder ajudar de qualquer jeito o Botafogo a melhorar", concluiu.