Rafael está na mira do Botafogo - AFP

Publicado 02/09/2021 10:13

Rio - As conversas entre Botafogo e Rafael já estão acontecendo e números são discutidos. O Glorioso sabe de suas limitações financeiras e ja apresentou o cenário atual ao jogador, que sabe que o a realidade salarial vai precisar mudar. Entretanto, o Alvinegro projeta melhoras em caso de acesso para Série A ou a concretização da Botafogo S/A. As informações são do portal "ge.com".

Atualmente sem clube, Rafael tem passagens por Manchester United, Lyon e Istanbul Basaksehir. O lateral tem se mostrado animado com as conversas, tanto que fez postagens nas redes sociais que indicam um possível acerto. O clube já informou ao jogador de quando seriam seus vencimentos e agora negocia possíveis bonificações e luvas. A vontade do latera, que também é torcedor do clube, tem pesado positivamente.

Em nota, o Botafogo confirmou as negociações e ressaltou que prega cautela devido ao orçamento apertado:

"O Botafogo confirma que está em negociações com o lateral-direito Rafael, mas prega cautela devido ao compromisso orçamentário, alinhado com as novas diretrizes internas de responsabilidade nos contratos celebrados"