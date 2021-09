Chay é destaque do Botafogo na Série B - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Chay é destaque do Botafogo na Série BFoto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 02/09/2021 10:00 | Atualizado 02/09/2021 10:07

Rio - Após ser comprado pelo Botafogo, o atacante Chay viveu alguns momentos de incerteza sobre a sua participação no duelo deste sábado contra o Remo, pela Série B. Porém, o Glorioso conseguiu regularizar a situação e o atacante poderá entrar em campo no duelo válido pela 22ª rodada da competição.

O meia-atacante, de 30 anos, teve 50% dos seus direitos adquiridos pelo Glorioso, após operação envolvendo a Portuguesa. Chay, que é artilheiro do Botafogo na Série B com oito gols, assinou contrato até o fim de 2024.



Contra o Remo, o Glorioso tentará se manter em bom momento na competição. Atualmente em quarto lugar, a equipe de General Severiano vai em busca de mais uma vitória para se consolidar no G-4 e se aproximar mais do líder da competição, Coritiba.

De acordo com informações do matemático Tristão Garcia, registradas no seu portal "Infobola", o Botafogo é o clube grande com mais chances de voltar à Série A. O Glorioso tem 45%, enquanto o Vasco aparece com 14% e o Cruzeiro com apenas 1%.