Rafael tem contrato com o Lyon, da França, até o ano que vemFRED TANNEAU / AFP

Publicado 01/09/2021 16:39

A lateral-direita não era uma prioridade para o Botafogo, mas então uma oportunidade de mercado praticamente imperdível apareceu. O clube de General Severiano abriu negociações e tem conversas para contratar Rafael, jogador com passagens por Manchester United e Lyon e que recentemente deixou o Basaksehir, da Turquia.

O defensor, inclusive, recebeu propostas - até mesmo mais vantajosas no sentido financeiro - de clubes da Série A do Brasileirão, mas o desejo dele é jogar no clube de coração. Ele já falou publicamente em algumas oportunidades que é Botafogo desde a infância.



Rafael é esperado no Rio de Janeiro na semana que vem para intensificar conversas, realizar exames médicos e, se tudo der certo, assinar contrato com o Botafogo. O tempo de contrato ainda está sendo discutido entre as partes.

Apesar de ser torcedor do Botafogo, o lateral nunca vestiu a camisa alvinegra. Revelado pelo Fluminense, o jogador foi vendido ainda jovem ao Manchester United-ING. Depois, passou por Lyon-FRA e, mais recentemente, pelo Basaksehir-TUR. Ele não renovou o contrato com a equipe turca e chegaria sem custos ao Glorioso.



Atualmente, o treinador Enderson Moreira conta com Daniel Borges e Jonathan para a lateral-direita. Apesar de não ser uma prioridade da diretoria, os dirigentes não recusaram a oportunidade que apareceu pelo mercado.