Camisa comemorativa em homenagem à Nilton SantosFoto: Divulgação

Publicado 01/09/2021 14:52

Rio - Nesta quarta-feira (1), em homenagem ao grande ídolo Nilton Santos, o Botafogo lançou o primeiro de uma linha de produtos sobre o ex-jogador que mais vezes vestiu a camisa do Glorioso. A camisa comemorativa do número 6 do eterno craque está à venda.

Com cores preta e chumbo, a camisa tem detalhes em dourado, incluindo a assinatura do ex-jogador na parte da frente e o número 6 nas costas. Por cerca de R$ 149,90, com até 20% de desconto para sócios-torcedores, a camisa pode ser adquirida.

No lançamento, o clube carioca convidou uma família de alvinegros que homenagearam o ídolo ao dar o nome a um dos filhos, o Niltinho. Confira o vídeo:

No século XVIII pensadores difundiram ao mundo novos ideais de liberdade, tolerância e progresso. Esses pensadores eram os denominados iluministas, preocupados com as gerações futuras, resolveram deixar uma grande obra que concentrasse todo o conhecimento elucidado à época, pic.twitter.com/ipYP3UH0MJ — Botafogo F.R. (@Botafogo) September 1, 2021