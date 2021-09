Rafael Navarro, destaque do Botafogo - ESTADÃO CONTEÚDO

Rafael Navarro, destaque do BotafogoESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 31/08/2021 15:13

Rio - A novela envolvendo Botafogo e o atacante Rafael Navarro ganhou novos capítulos. Cobiçado pelo Anderlecht-BEL, o jogador não será negociado com o time belga, já que a janela de transações se encerra nesta terça, 31 de agosto, e a diretoria alvinegra nem sequer ouviu propostas por operação imediata. O que faz os representantes do atleta a mudarem de posicionamento em relação ao futuro.

A posição do Botafogo nas conversas com os representantes de Rafael Navarro foi clara: não negociá-lo antes de dezembro, quando acaba o vínculo do jogador com o clube, pois entende que o centroavante é peça fundamental na briga por acesso à Série A. Com mais de 40% das participações em gols do Alvinegro na Série B, Navarro é peça-chave no esquema de Enderson Moreira. Seu reserva, Rafael Moura, não tem feito boas apresentações e coloca o Glorioso contra a parede quando o assunto é negociar o centroavante titular: vender e ter perda técnica, ou manter, aproveitar o rendimento em campo e deixar sair de graça em dezembro? A decisão, pelo menos nas reuniões, já foi tomada.

Apesar da dificuldade financeira vivida e a expectativa por entrada de verba nos cofres de General Severiano, o Botafogo faz jogo duro e não quer liberar Rafael Navarro durante a disputa da Segunda Divisão. Com isso, empresários que cuidam da carreira do atleta passaram a considerar a ideia de assinatura de um pré-contrato, o que não era pensado pelas partes em respeito ao Alvinegro.

Antes um desejo de ambas as partes, a renovação contratual não deve acontecer. Navarro é grato ao Botafogo, mas se vê em um momento de grande valorização e deseja buscar novos ares. O mercado europeu, sem dúvidas, surge como uma das alternativas. A ideia dos empresários é ouvir o máximo de ofertas possíveis para depois tomar uma decisão.

Nos bastidores do Botafogo, fontes da reportagem garantem que, mesmo diante do impasse, Rafael Navarro não mudou o seu jeito e continua focado para ajudar o Alvinegro a voltar à Primeira Divisão. Inclusive, nos últimos dias, o jogador partcipou de uma "resenha" através de videoconferência, com jogadores do atual elenco e atletas que já passaram pelo clube. Na conversa, o próprio confirmou que foi procurado pelo Anderlecht-BEL.

A proposta do Anderlecht foi algo que seduziu o atleta. Além da ideia de trabalhar com o ex-zagueiro Vincent Kompany, técnico por lá, Rafael Navarro tem nas mãos uma proposta de três anos de contrato, tendo ainda a possibilidade de estender o vínculo por mais duas temporadas. Mas, pelo menos nesta janela, o namoro não se tornou casamento.

Botafogo e Atlético-GO detém, cada um, 50% dos direitos econômicos do atacante. Rafael Navarro soma sete gols e seis assistências na Série B, sendo o líder em participações dos tentos anotados pelo Alvinegro.