Botafogo não perde tempo e renova com destaques do sub-20 | Botafogo | O Dia

Destaques da base, Juninho e Gabriel Conceição, renovam com o Botafogo.Foto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 31/08/2021 14:54

No papel: o Botafogo fechou uma importante renovação envolvendo um dos destaques da base em 2021. Nesta terça-feira, o atacante Gabriel Conceição assinou um novo vínculo com o clube de General Severiano, válido por três temporadas.

Gabriel chegou ao Alvinegro no começo do ano, vindo do Fluminense. O contrato antigo do jogador com o Glorioso acabaria no fim de 2021. A extensão, contudo, foi sacramentada e o jogador terá mais tempo vestindo a camisa preta e branca.

O jogador tem 80% dos direitos econômicos ligados ao Botafogo - os outros 20% são do próprio atleta. A negociação foi sacramentada por Wagner Assunção, CEO da "HW Sport", agente de Gabriel Conceição.

O camisa 9 é um dos destaques da equipe sub-20, comandada por Ricardo Resende, na temporada 2021. Em 26 partidas disputadas, ele marcou 13 gols e deu uma assistência. Ele é o artilheiro do Campeonato Carioca da categoria, com seis bolas na rede em 10 jogos.

Juninho, meio-campista da equipe do sub-20, assinou um novo contrato com o Alvinegro na tarde desta terça-feira, no Estádio Nilton Santos. O vínculo será de três temporadas. O jogador é um dos dos destaques do time de base do Alvinegro. Com sete assistências, ele é o maior garçom da equipe comandada por Ricardo Resende na temporada 2021.

O antigo contrato do meio-campista com o Alvinegro acabava em dezembro. O Botafogo iniciou conversas com o staff do jogador há praticamente três meses em busca de um acordo e havia encaminhado a situação para um final feliz há duas semanas, como o LANCE! havia adiantado. Neste período, Juninho atraiu atenção de Fluminense e Santos, mas optou por continuar no projeto do Botafogo por acreditar na possível projeção que pode ter nos próximos anos.