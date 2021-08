Dória, ex-zagueiro do Botafogo - Divulgação/Santos Laguna

Publicado 30/08/2021 14:04

Torreón (MEX) - Revelado nas categorias de base do Botafogo, o zagueiro Dória pode, em breve, iniciar sua trajetória defendendo a seleção do México. O jogador renovou contrato com o Santos Laguna, da cidade de Torreón, onde atua desde 2018, até 2025 e agora planeja sua naturalização.

"Todos os projetos da minha carreira e também da minha vida pessoal, agora, envolvem minha permanência no México, e eu quero poder retribuir tudo o que os mexicanos fazem por mim da maneira que sei: jogando bola. Se tornou uma meta muito clara, no momento em que renovei, buscar minha nacionalização para lutar por uma vaga na seleção do México", disse Dória, em entrevista ao site "ge.globo".

Dória foi eleito o melhor zagueiro do último Campeonato Mexicano e foi selecionado para o "All Star Game", evento que reúne em partida os melhores da Liga Mexicana e da Major League Soccer, dos Estados Unidos. Pelo Laguna, são 11 gols marcados em 110 jogos.

"Sem dúvidas, disputar o All Star Game foi muito especial. Foi uma experiência inédita na minha carreira, inesquecível. Já estou no México há três anos e entendo perfeitamente o tamanho de representar a liga num evento como esse. Posso dizer que mexeu comigo, me dando um orgulho diferente ao entrar em campo e defender o país que tão bem me acolheu desde os primeiros dias", afirmou o zagueiro.

Dória foi negociado pelo Botafogo em 2014 junto ao Olympique de Marselha. Antes de chegar ao Santos Laguna, o zagueiro passou por São Paulo, Granada-ESP e Yeni Malatyaspor-TUR.