Rafael Navarro mantém o foco no Botafogo enquanto analisa proposta do exteriorFoto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 28/08/2021 18:43

Rio - Fica ou sai? A novela protagonizada por Botafogo e Rafael Navarro ganhou novos capítulos nos últimos dias. Com vínculo apenas até o fim de 2021, o atacante pode se despedir em breve de General Severiano. De acordo com o site “GE”, o empresário do atacante deseja a próxima temporada do camisa 99 em outro clube.

O Botafogo fez nova proposta de renovação contratual a Rafael Navarro na última quinta-feira, mas a diretoria do Alvinegro vê um cenário difícil na manutenção da principal peça de ataque de Enderson Moreira. O clube já analisa situações, como negociar o centroavante e perdê-lo para o restante da Série B, ou manter até o fim da competição e correr o risco de uma queda de rendimento do atleta.

Rafael Navarro e seu empresário, Carlos Costa, não desejam buscar uma transferência na próxima temporada assinando um pré-contrato desde já. Ambas as partes querem beneficiar o Glorioso com parte financeira inclusa e a mudança imediata para outro clube, de preferência do futebol europeu, como é o caso do Anderlecht.

Ainda sem proposta oficial vinda do clube belga, o Botafogo vai tentando alcançar os valores pedidos pelo atleta e buscar a valorização salarial pedida em proposta.

Mesmo com futuro incerto, Navarro foi autor do gol da vitória do Botafogo sobre o Coritiba, nesta sexta-feira, por 1 a 0.