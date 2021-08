Enderson Moreira - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Enderson MoreiraFoto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 28/08/2021 15:38

Curitiba - O goleiro Gatito Fernández fez questão de viajar com o Botafogo, mesmo se recuperando de lesão, para dar forças e incentivas os companheiros de grupo na vitória sobre o Coritiba, por 1 a 0, no Couto Pereira. Em entrevista coletiva após o jogo, o técnico Enderson Moreira exaltou a postura do arqueiro paraguaio e toda a sua importância no clube.

"Foi um pedido dele mesmo de querer participar, está há muito tempo fora, é um goleiro que é uma referência no clube. Achamos muito positiva essa postura dele", afirmou Enderson, que completou comentando sobre o caso do também goleiro Diego Cavalieri:

"Ele recentemente começou a trabalhar normalmente com a gente, é muito prematuro para qualquer tipo de situação. Precisou ficar no Rio para continuar no processo dele de aquisição de forma, temos toda uma comissão técnica lá para ele continuar treinando e se recuperando."

Enderson Moreira também comentou sobre a lesão do lateral-esquerdo Guilherme Santos, que tentava se firmar na posição, mas convivia com problemas físicos. Com a cirurgia de Hugo após fratura na clavícula, o Botafogo deve ir ao mercado em busca de uma nova peça para o setor.

"O Guilherme no último treino reclamou que ainda estava sentindo um pouquinho e tivemos que fazer essa opção de deixá-lo lá para estar melhor recuperado", esclareceu Enderson.

O Botafogo volta a campo no próximo sábado (04/9), fora de casa, contra o Remo.