Publicado 27/08/2021 23:27

No Couto Pereira, o Botafogo visitou o Coritiba e fez um jogo digno de uma equipe que está dsposta a retornar à Série A do Campeonato Brasileiro. Com Chay mandando no meio de campo alvinegro, o Glorioso bateu o Coxa por 1 a 0, com gol do artilheiro Rafael Navarro. Com o resultado, o time carioca dorme em quarto colocado, dentro do G4.

O primeiro tempo entre Coritiba e Botafogo foi disputado, com as duas equipes brigando bastante para ter a posse de bola. O Alvinegro foi quem teve a primeira oportunidade. Aos dois minutos, Chay chutou de fora da área, mas a bola foi defendida com facilidade pelo goleiro Wilson. No lance seguinte, novamente os visitantes chegaram com perigo. Chay tentou o passe pelo meio com Marco Antonio, mas o atacante adiantou demais e foi desarmado pelo goleiro do Coxa.

O Botafogo era melhor na partida e tinha o comando do jogo. Aos 11 minutos, a equipe alvinegra trocou passes até a bola chegar em Marco Antonio, que chutou para fora. Aos 27, o Glorioso novamente ficou no quase. Warley fez boa jogada e cruzou na área e, por pouco, não achou Navarro livre na área.

O gol alvinegro estava amadurecendo e era questão de tempo para sair. E saiu aos 37, com Rafael Navarro. Chay iniciou a grande jogada e cruzou na medida para o atacante, que cabeceou sem chances para Wilson. Antes do fim do primeiro tempo, o Botafogo quase ampliou. Mais um cruzamento da direita. Desta vez, Marco Antonio cabeceou, mas a bola foi nas mãos do goleiro adversário.

Na segunda etapa, o Botafogo continuou melhor no jogo, tomando as rédeas da partida. Mas, aos dez minutos, Diego Loureiro deu um susto nos torcedores alvinegros. Val cruzou da direita, e o goleiro quase solta a bola nos pés de Waguininho. Pedro Castro afastou e salvou o Botafogo.

Aos 31 minutos, o Coxa quase conseguiu o empate. Igor Paixão arriscou de fora da área, e a bola passou muito perto do gol de Diego Loureiro. Teve jogador que já estava saindo para comemorar. Aos 39, clima de tensão. O jogo foi paralisado à espera de uma posição do VAR sobre um toque de mão de Carli, mas o árbitro de vídeo nada deu, e a partida seguiu.

No fim do jogo, o Botafogo conseguiu administrar o placar e conseguiu a vitória fora de casa. Com o triunfo, o time de Enderson Moreira chegou a 35 pontos e está, momentaneamente, no G4, grupo de acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. O próximo duelo é no próximo sábado (4) diante do Remo, no Estádio Baenão, às 16h30, pela 22ª rodada da Série B.