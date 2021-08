Eduardo Freeland - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Rio - Nesta sexta-feira (27), o Botafogo fechou a contratação do meia-atacante Dudu, de 19 ano, para reforçar o sub-20. O jogador estava no Artsul e disputou a Série A2 do Campeonato Carioca. A informação é do "Guia Alvinegro".

Com as cores do Artsul, Dudu atuou em apenas dois jogos no profissional e não marcou gols. Anteriormente, o jogador estava no Nova Iguaçu e pouco foi utilizado na categoria sub-20. O meia-atacante publicou em suas redes sociais a assinatura do contrato com a camisa do Glorioso.

"Gostaria de agradecer primeiramente a Deus, à minha família, aos meus empresários por sempre estarem ao meu lado e a esse clube por acreditar em meu trabalho", disse Dudu no Instagram.

