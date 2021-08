Rodrigo Bassani - Patrick Floriani/FFC

Publicado 27/08/2021

Rio - O meia-atacante Rodrigo Bassani, um dos destaques do Figueirense na Série C do Campeonato Brasileiro, entrou no radar do Botafogo. Segundo o site “Diário Alvinegro”, que acompanha o clube catarinense, o Glorioso monitora a situação do jogador.

Bassani foi indicado à diretoria do Botafogo, que ainda estuda se fará uma proposta. O nome do jogador ganhou força com a lesão de Diego Gonçalves, já que ele pode atuar na mesma função. Ele pertence ao União Suzano (SP) e está emprestado ao Figueirense.

Até o momento, Rodrigo Bassani disputou sete jogos na Série C e marcou três gols. O atleta também teve bom desempenho no Campeonato Catarinense, onde fez sete gols em 13 partidas.