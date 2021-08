Gatito Fernández posa para foto ao lado de Joel Carli - Divulgação/Botafogo

Publicado 26/08/2021 14:47

Rio - Em reta final de recuperação após uma lesão no joelho direito que o deixou fora dos gramados desde setembro de 2020, o goleiro Gatito Fernández, do Botafogo, voltou a aparecer junto ao grupo que embarca rumo aos jogos. Apesar da presença, o goleiro apenas acompanhará o plantel alvinegro na partida contra o Coritiba, no Couto Pereira, nesta sexta-feira.

Gatito é um dos líderes do elenco desde sua chegada ao Alvinegro, em 2017. Nos últimos dias, nas redes sociais, o arqueiro paraguaio desabafou sobre sua lesão e garantiu que seu "empenho para voltar jogar no Botafogo é muito grande", além de citar erro na recuperação do antigo departamento médico do clube.

Já fazendo treinamento no campo anexo ao Estádio Nilton Santos, Gatito se aproxima de um retorno aos gramados e faz com que o torcedor botafoguense viva grande expectativa.

Para o duelo desta sexta-feira, Enderson Moreira não irá contar com o atacante Diego Gonçalves, com uma lesão no quadril, com o lateral-esquerdo Hugo, que sofreu fratura na clavícula no treino da última quarta e deve perder o restante da temporada, além de Guilherme Santos, também lateral-esquerdo, que se recupera de uma tendinite patelar.