Botafogo realiza vacinação para prevenção de infecção pelo vírus Influenza em atletas e funcionáriosFoto: Reprodução/Botafogo

Publicado 25/08/2021 14:14

O Botafogo iniciou a vacinação para prevenção da infecção pelo vírus Influenza, popularmente conhecido como vírus da gripe, em atletas e funcionários. Em nota oficial, o Alvinegro informou que o médico do clube Gustavo Dutra junto com sua equipe assistiram os profissionais do Departamento de Futebol.

Desde o último mês, inclusive, o Botafogo tem aplicado doses de Influenza (gripe) em funcionários do mais diversos setores do Clube. A vacinação, vale destacar, é dose única e aumenta a imunidade contra as Síndromes Respiratórias Agudas Graves (SRAGs).

VEJA A NOTA PUBLICADA PELO BOTAFOGO

O Botafogo, com o intuito de preservar a saúde e o bem-estar de seus funcionários e atletas, está realizando vacinação para prevenção de infecção pelo vírus Influenza (gripe). Durante a manhã de terça-feira e nesta quarta, o médico Dr. Gustavo Dutra e equipe assistiram os profissionais do Departamento de Futebol.

Como é de praxe e ocorre semanalmente, também foram realizados os testes diagnósticos protocolares para a COVID-19 em membros da comissão técnica e atletas visando acompanhamento interno e também a próxima rodada do Campeonato Brasileiro.

Desde o último mês, o Botafogo tem aplicado doses de Influenza (gripe) em funcionários do mais diversos setores do Clube. A vacinação é dose única e aumenta a imunidade contra as Síndromes Respiratórias Agudas Graves (SRAGs).