Presidente do Botafogo, Durcesio Mello Vitor Silva/Botafogo

Publicado 24/08/2021 18:41

Rio - A exemplo do Vasco, a diretoria do Botafogo decidiu solicitar à presidência do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (TRT-1), a migração para o Regime de Execução Centralizada. O valor da dívida não está definido, mas pode chegar próximo dos R$ 100 milhões. A informação é do portal "GE".

O Glorioso acredita que a tendência seja a mesma que aconteceu com o Cruz-maltino, tendo a opção de ter um prazo de 60 dias para apresentar um novo plano de pagamento. Diante desta opção, o Regime de Execução Centralizada é uma forma prevista na recente lei que instituiu o clube-empresa no Brasil.

A legislação garante o direito de centralizar as cobranças para evitar penhoras individuais ao pagar credores em até seis anos mediante repasse de 20% da receita mensal. Na última quinta-feira, a ideia se deve ao fato de que o desembargador Theocrito Borges dos Santos Filho impôs ao clube o Regime Especial de Execução Forçada das dívidas.