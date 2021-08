Couto Pereira, estádio do Coritiba - Arquivo Bem Paraná

Couto Pereira, estádio do CoritibaArquivo Bem Paraná

Publicado 24/08/2021 12:33

Curitiba - Na última semana, a prefeitura de Curitiba liberou o retorno dos torcedores aos estádios. Apesar disso, o Coritiba informou que o jogo contra o Botafogo, na próxima sexta-feira (27), às 21h30, no Couto Pereira, não terá portões abertos ao público.

De acordo com a diretoria do clube paranaense, o retorno dos torcedores ao Alto da Glória só acontecerá quando todas as prefeituras envolvidas na Série B autorizarem. O motivo é evitar favorecimento em condições de jogo e clima nas arquibancadas para qualquer clube da segunda divisão.

Publicidade

No último fim de semana, a partida entre Cruzeiro e Confiança, que aconteceu no Mineirão com a presença de torcedores, gerou polêmica nas redes sociais e postura firme dos demais clubes do Brasileirão Série B, que apontaram favorecimento ao clube mineiro. Por conta do não cumprimento dos protocolos de segurança contra a Covid-19, a prefeitura de Belo Horizonte voltou a proibir a presença de torcedores nos estádios.

VEJA A NOTA OFICIAL DO CORITIBA:

Publicidade

"Jogaremos sem torcida no estádio Couto Pereira no dia 27.08 (sexta) 21.30, diante do Botafogo, no Alto da Glória.



Mesmo com a liberação da Prefeitura de Curitiba, a CBF (alegando questão de isononia) só pretende homologar jogos com torcida quando as prefeituras de todas as cidades do Brasil procederem desta forma, através das autoridades sanitárias.



Coxa e Couto estão prontos caso necessário abrir os portões de imediato nesta nova realidade do futebol.



O Coritiba seguirá todas as recomendações e determinações da CBF e das autoridades sanitárias para que então os portões possam ser reabertos com total segurança."