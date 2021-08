Recuperado de uma lesão no tornozelo direito, Diego Cavalieri perdeu espaço para o xará Diego Loureiro e Douglas Borges - Vítor Silva/Botafogo

Recuperado de uma lesão no tornozelo direito, Diego Cavalieri perdeu espaço para o xará Diego Loureiro e Douglas BorgesVítor Silva/Botafogo

Publicado 23/08/2021 18:14

E fase de readaptação aos treinamentos específicos, Diego Cavalieri e Jonathan voltaram a treinar com o elenco do Botafogo nesta segunda-feira, segundo informação do clube. Outra boa notícia para a torcida é que Chay foi reavaliado e não apresentou lesão na coxa direita, após sair de campo com dores no domingo, contra o Vila Nova.

Sem jogar desde 2 de fevereiro, Diego Cavalieri se recupera de uma torção no pé direito. Ele chegou a retornar aos treinos em maio, mas voltou a sentir dores no local, devido a uma sequela de uma lesão de 2013.



Já Jonathan está fora do time desde 9 de maio devido a uma lesão grande no músculo reto-femoral da coxa esquerda. A demora na recuperação deveu-se à gravidade do problema: ruptura de mais de 50% das fibras musculares.



Por outro lado, Ronald se recupera de cirurgia no tornozelo direito. Ele já retirou as muletas e a imobilização e iniciou a recuperação.