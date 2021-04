Sarah Poncio Reprodução

Por O Dia

Publicado 18/04/2021 19:52

Rio - Sarah Poncio pode ter deixado escapar um detalhe sobre sua vida conjugal nos stories do Instagram. Em meio a rumores de separação, a influenciadora, que é casada com Jonathan Couto, mostrou que a parte do marido no closet do casal está completamente vazia.

fotogaleria

Publicidade

Além de não serem mais vistos juntos e de terem tirado nome um do outro de suas bios do Instagram, o casal não posa junto para fotos desde dezembro do ano passado. Mas essa não é a primeira vez que Sarah e Jonathan passam por uma crise no casamento. Há 3 anos, Sarah descobriu que a concunhada Letícia estava grávida de seu marido. Sarah e o irmão, Saulo Poncio, foram traídos por seus próprios cônjuges, levando a família a todos os noticiários de fofoca do país.

Confira a última foto postada por Sarah na companhia de Jonathan: