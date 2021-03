Gabi Brandt e Saulo Poncio namoram em praia do Rio

Rio - Gabi Brandt e Saulo Poncio estiveram na Praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, na tarde desta terça-feira. O casal trocou muitos beijos e carinhos enquanto esteve no local. Gabi e Saulo estavam acompanhados por amigos. Enquanto Gabi deu um mergulho no mar, Saulo jogou bola com amigos. Gabi ainda posou para fotos com uma fã. Mesmo com as mortes por conta do coronavírus crescendo a cada dia, ninguém usava máscara.

