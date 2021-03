Passim e Leonardo Reprodução de internet

Por O Dia

Publicado 05/03/2021 11:36 | Atualizado 05/03/2021 12:14

Rio - Milton Rodrigues, assessor do cantor Leonardo que morreu nesta quinta-feira , recebeu homenagens da família do cantor na manhã desta sexta-feira. Atingido por um disparo de arma de fogo acidental na fazenda do artista, ele era conhecido como Passim e trabalhava no meio artístico há 30 anos. Poliana Rocha, esposa de Leonardo, postou uma homenagem ao amigo da família.

fotogaleria

Publicidade

"Fazia sim, com muito amor, questão de comemorar seu aniversário, sua vida. Sabe por quê? Porque você sempre será uma das pessoas mais importantes e amadas por mim e por minha família. Com você, a vida era leve, o riso era fácil, o sono mais tranquilo, a comida sempre quentinha, a proteção diária, a amizade leal e verdadeira, o companheirismo constante... Enfim, perto de você, tudo era mais leve", escreveu Poliana na legenda do vídeo em que aparece celebrando o aniversário do amigo da família.

Já Zé Felipe postou outro vídeo em que aparece dizendo ao amigo que ele "não morra nunca". "Não dá pra acreditar", desabafou o cantor. Já sua noiva, Virgínia Fonseca, fez uma declaração pelo Instagram Stories: "Infelizmente perdemos uma pessoa muito especial para nós! Que Deus conforte a família. Vamos sentir sua falta, Passim."

Publicidade