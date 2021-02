Márcio Poncio anuncia que vai se separar de Simone Poncio Reprodução/Instagram

Por IG - Gente

Publicado 06/02/2021 09:49 | Atualizado 06/02/2021 09:53

São Paulo - O pastor e empresário Márcio Poncio, pai de Saulo e Sarah Poncio, anunciou que está se separando da esposa, Simone Poncio. O líder religioso compartilhou um Stories falando do fim do casamento e disse estar muito triste com o término. Ele não revelou os motivos que levaram ao divórcio, falou somente que não houve traições.

fotogaleria

Publicidade

"Sei que muitos lares estão sendo desfeitos e teria que dar exemplo de resistência e superação, mas não foi o caso. Amo minha espoa mais que tudo nessa vida, Deus sabe, não sei se sobreviverei sem ela, mas do jeito que estávamos não foi mais possível continuar", Márcio Poncio escreveu.

"Lutei com todas as minhas forças para que não chegasse nesse ponto. Não houve traição carnal, talvez uma traição da nossa aliança de vivermos juntos em qualquer circunstância da vida e isso foi quebrado. A confiança, a cumplicidade, a esperança e o companheirismo já não existem mais. Lamento muitíssimo e estou muito triste. Talvez até a morte por isso", ele continuou.

Publicidade

Por fim, o pastor pediu para os seguidores orarem por ele e por Simone. "Não sei se irei superar ou suportar. Peço que orem por esse que já foi um lindo e feliz casal". Até o momento, Saulo, Sarah e nenhum outro membro da família fez alguma publicação nas redes sociais comentando o fim do casamento.