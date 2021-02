Lívia Andrade Reprodução

Por O Dia

Publicado 24/02/2021 11:07 | Atualizado 24/02/2021 11:10

Rio - Lívia Andrade, de 37 anos, postou uma série de fotos no mood "sereia" e arrancou suspiros dos internautas. A apresentadora compartilhou cliques, nesta quinta-feira, em que aparece usando maiô e estrelas do mar grudadas pelo corpo.

fotogaleria

Publicidade

"Bem sereiúda", escreveu a apresentadora na legenda da postagem no Instagram. Ainda completou com as hashtags #star e #ocean, "estrela" e "oceano", em tradução livre do inglês.



Nos comentários das fotos, claro, os fãs elogiaram bastante. "Sereia", disse uma pessoa. "Adorei o termo sereiúda", postou outra. "Aquamarine", disse uma terceira ao relembrar um filme internacional.

Publicidade

Outros fãs, porém se mostraram preocupados com o meio ambiente e perguntaram sobre os animais pelo corpo da atriz e apresentadora. "São estrelas de verdade?", indagou uma. "Devolveu as estrelas para o mar?", questionou outra.