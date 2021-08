Rafael Moura mostra "galo" na testa após pênalti não marcado - Reprodução

Rafael Moura mostra "galo" na testa após pênalti não marcadoReprodução

Publicado 22/08/2021 17:14

Rio - Apesar da vitória do Botafogo por 3 a 2 sobre o Vila Nova, na manhã deste domingo, no Nilton Santos, o atacante Rafael Moura saiu na bronca com a arbitragem. Após a partida, o jogador postou a foto de um "galo" em sua testa e ironizou a não marcação de um pênalti quando o placar ainda estava em 3 a 1.

"Esperou o contato, o contato veio. Se jogou!!! VAR =/", escreveu o He-Man na legenda.

Publicidade

No lance, Rafael Moura caiu dentro da área após disputa com um jogador do time goiano e acabou recebendo uma cotovelada do zagueiro Rafael Donato. A arbitragem chegou a ir ver o lance no VAR, mas manteve sua opinião de que o lance não foi faltoso.