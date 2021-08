Chay com o quarto uniforme do Botafogo, em homenagem à cidade do Rio - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 22/08/2021 10:29

Rio - A partida do Botafogo contra o Vila Nova vai ter uma novidade: o novo uniforme do Botafogo. Neste domingo, às 11h, os torcedores do Glorioso vão ver pela primeira vez os jogadores do clube usando a camisa azul, que em homenagem ao Rio de Janeiro, foge aos padrões do Alvinegro.

O novo fardamento homenageia a Cidade Maravilhosa e foi lançada no aniversário da fundação do futebol do Botafogo, duas semanas atrás. A cor azul já foi utilizada pelos jogadores de linha do clube em partidas oficiais.