Rickson marcou um gol na goleada sobre o Macaé, pelo Campeonato CariocaVitor Silva/Botafogo

Publicado 20/08/2021 13:43

Rio - O meio-campo Rickson está de saída do Botafogo. Com contrato renovado desde maio, o jogador não fez parte dos planos de Marcelo Chamusca, tampouco de Enderson Moreira. Com isso, a diretoria irá liberar o atleta para o Atlético-GO, sem custos, e ficará com parte do percentual de direitos econômicos. A informação é do site "ge.globo".

Rickson jogou apenas duas vezes pelo Botafogo após sua renovação contratual, ambas entrando durante partidas da Série B. O volante já havia sido emprestado anteriormente para América-MG e Guarani, mas não se firmou em 2021.

No Atlético-GO, Rickson irá reencontrar o técnico Eduardo Barroca, com quem trabalhou nas categorias de base do Botafogo. O volante é aguardado ara realizar exames e confirmar a negociação, com vínculo até o fim de 2022.