Saulo é o novo reforço do Sport - Foto: Anderson Stevens/Sport Club do Recife

Saulo é o novo reforço do SportFoto: Anderson Stevens/Sport Club do Recife

Publicado 18/08/2021 19:52

Rio - Nesta quarta-feira (18), o Sport anunciou a contratação do goleiro Saulo, revelado pelas categorias de base do Botafogo. Aos 26 anos, o jogador assinou contrato até dezembro, mas com a possibilidade de renovação ao término do acordo.

"Para mim é uma honra estar vestindo essa camisa de um clube gigante como o Sport. Fiquei muito feliz com essa oportunidade e vou me dedicar ao máximo todos os dias pra poder ajudar o Clube. Fiquei feliz demais com a recepção que tive aqui e tenho certeza que vim para o lugar certo", disse o goleiro Saulo.

Publicidade

Na Ilha do Retiro, o goleiro terá a concorrência do titular Mailson e o reserva Carlos Eduardo, durante a sequência da temporada pelo Campeonato Brasileiro. O Sport está na 17ª colocação com 15 pontos.