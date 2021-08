Escalação do Botafogo - Foto: Divulgação/Botafogo

Publicado 18/08/2021 18:31 | Atualizado 18/08/2021 18:34

O Botafogo está escalado para enfrentar o Guarani nesta quarta-feira, às 19h, no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em partida válida pela 19ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Enderson Moreira promoveu apenas duas novidades em relação ao time que venceu o Brasil de Pelotas por 1 a 0, no último fim de semana. Assim, Barreto e Gilvan entram nas vagas de Pedro Castro e Carli, respectivamente.

Dessa forma, o Botafogo está escalado com: Diego Loureiro; Daniel Borges, Kanu, Gilvan e Hugo; Luís Oyama, Barreto e Marco Antônio; Chay, Diego Gonçalves e Rafael Navarro.

Pelo lado do Guarani, o jogo é a chance de melhorar o desempenho dentro de casa na Série B. Até aqui, o Bugre é o sétimo pior mandante da competição. Já o Botafogo é o quinto pior visitante da segunda divisão e busca apenas a segunda vitória fora do Rio de Janeiro no campeonato.

FICHA TÉCNICA Guarani x Botafogo Data-Hora: 18/08/2021, às 19h Local: Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP) Árbitro: Marielson Alves Silva (BA) Assistentes: Elicarlos Franco de Oliveira (BA) e Jose Carlos Oliveira dos Santos (BA) Quarto árbitro: Ilbert Estevam da Silva (SP) Onde assistir: Premiere e tempo real do LANCE!