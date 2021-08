Gatito realiza trabalho físico no campo anexo do Estádio Nilton Santos - Reprodução/Instagram

Publicado 18/08/2021 13:28

A torcida do Botafogo teve uma boa notícia na manhã desta quarta-feira. Sem jogar desde novembro de 2020, Gatito Fernández postou um vídeo em seu perfil no Instagram realizando um trabalho físico no campo anexo do Estádio Nilton Santos.

Além disso, o Botafogo comunicou que o goleiro agora está em fase de transição para o campo, assim como Diego Cavalieri e Jonathan. Com isso, Gatito ficou mais próximo do retorno aos gramados, mas o caminho ainda é longo.



Sem jogar desde novembro, Gatito ainda precisa reforçar a musculatura e também seguir com a fisioterapia. Somente quando tiver em situação mais evoluída, poderá retomar aos poucos o trabalho no campo para recuperar o ritmo.



Gatito sofreu um edema no joelho direito em setembro de 2020, no clássico com o Vasco, última vez em que atuou pelo Botafogo. Mesmo ainda sentindo dores, atuou pelo Paraguai nas Eliminatórias, em novembro, e agravou a lesão. Para piorar, em maio o goleiro passou por uma artroscopia no local.