Publicado 13/04/2021 10:51

Rio - Após a contratação de Zé Welison e Rentería, ex-jogadores do Botafogo, o Sport apareceu como uma possibilidade para mais um atleta do elenco alvinegro. O nome de Gatito Fernández foi ventilado no clube pernambucano. No entanto, o presidente do clube carioca, Durcesio Mello negou a possibilidade de negociar o goleiro com o Leão.

Em entrevista ao portal do Twitter "Botafogo – Não Se Compara", o dirigente garantiu que o caso envolvendo o goleiro paraguaio é bastante diferente. Ainda afastado dos gramados, Gatito deverá ser o goleiro titular do Botafogo na disputa da Série B.



O Botafogo pretende manter o goleiro, que tem contrato até o fim do ano e já declarou o desejo de ajudar na reconstrução. Entretanto, em caso de uma boa proposta para ambas as partes, a saída não está descartada. O jogador chegou a ser novamente ventilado no Flamengo, por conta do interesse do Ajax em Hugo Souza, mas nenhuma oferta foi realizada.