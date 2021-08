Rafael Navarro - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 17/08/2021 17:20

Rio - A semana deve ser decisiva sobre o futuro de Rafael Navarro no Botafogo. Com contrato com o jogador até o fim do ano, o Glorioso deseja definir no mais rápido possível a renovação com o jovem, de 21 anos, As informações são do portal "Esporte News Mundo".

Rafael Navarro já pode assinar um pré-contrato com outro clube e deixar o Botafogo de graça. A renovação do jogador está vivendo um impasse. De acordo com o portal "Torcedores.com", o atacante e seu staff estão analisando duas ofertas do futebol mexicano.



Revelado nas categorias de base do Botafogo, Rafael Navarro se profissionalizou no ano passado. Na temporada atual, o atacante atuou em 29 jogos e marcou cinco vezes pelo clube carioca.