Zeca Pagodinho está internado por conta da Covid-19Foto: Reprodução/Twitter

Publicado 16/08/2021 15:29

Rio - Nesta segunda-feira (16), o Botafogo se solidarizou em suas redes sociais pela recuperação do cantor Zeca Pagodinho, que está internado por conta da Covid-19. Mais cedo, o cantor se manifestou dizendo que está com sintomas leves.

Após a publicação do cantor, o Glorioso respondeu desejando força para Zeca Pagodinho durante a recuperação. "Estamos na corrente pela sua recuperação total, Zeca! Toda energia positiva do mundo pra você voltar logo pra casa!", disse o Botafogo.

Recentemente, o cantor que é torcedor do Glorioso, participou de uma ação para divulgar o novo uniforme do clube, ao lado de Rafaella Santos, irmã de Neymar. Na próxima quarta-feira (18), o Botafogo enfrenta o Guarani, no Brinco de Ouro, às 19h, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.