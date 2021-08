Enderson Moreira - Vitor Silva/ Botafogo

Enderson MoreiraVitor Silva/ Botafogo

Publicado 15/08/2021 09:00

Rio - O Botafogo volta a campo pelo Brasileirão Série B neste domingo, as 18h15, no Estádio Nilton Santos. Após ter a boa sequência de quatro vitórias interrompida, o alvinegro recebe o Brasil de Pelotas para manter o bom início de trabalho de Enderson Moreira e não se distanciar novamente do G4.

A derrota sofrida na última quinta-feira para o Operário, por 1 a 0, mostrou ao Botafogo que chegou o momento de colocar os pés no chão e manter a cabeça no lugar. O duelo vencido pelo Fantasma mostrou algumas carências no elenco alvinegro e como a equipe pode se tornar refém de Chay, um dos artilheiros do campeonato e referência técnica da equipe.

Publicidade

Apesar do problema, a "Chaydependência" não deve acontecer na próxima rodada, contra o Brasil de Pelotas. O camisa 14 ficou no Rio de Janeiro recuperando um desgaste muscular e não deve ser problema para a montagem do time de Enderson Moreira.

Outra expectativa para a 18ª rodada é a reestreia de Jonathan, lateral-esquerdo recém-contratado e que chega com status de titular. Apesar dos quatro jogos vencidos em sequência, as atuações pelo lado esquerdo do campo, com Guilherme Santos, mostram como o novo reforço chega com status de titular na equipe.

Publicidade

Para esta partida, apenas um desfalque garantido. O volante Barreto, que vinha sendo titular da equipe, levou o terceiro amarelo contra o Operário e está fora. Luís Oyama deve retomar aos posto de titular na posição de primeiro homem de marcação.

Botafogo e Brasil de Pelotas vivem situações bem diferentes na tabela. O alvinegro ocupa a 10ª colocação, com 25 pontos, e olha para a parte de cima da classificação, já que está inserido no grupo de equipes que perseguem os membros do G4 da Série B. O Brasil, por sua vez, é o lanterna da competição e chegou na última rodada ao 5º duelo sem vitória. O clube gaúcho soma 12 pontos, quatro atrás da Ponte Preta, primeira equipe fora da zona de rebaixamento para a Série C.