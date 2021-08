Chay com o novo uniforme do Botafogo - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 14/08/2021 12:19

Rio - O Botafogo ainda pretende se reforçar para a disputa da Série B do Brasileirão. Entretanto, novas negociações foram colocadas em "pausa", tendo em vista que o Glorioso vai priorizar a contratação em definitivo do atacante Chay. As informações são do site "Lance!".

A negociação do Botafogo com a Portuguesa sobre as compras de direitos econômicos do atleta tem avançado bem. O pagamento de R$ 500 mil pelo atacante deve ser feito nos próximos dias, quando o contrato for sacramentado.

Depois de tudo acertado, o clube carioca deve voltar ao mercado para buscar novos reforços. Internamente, o Botafogo entende que precisa reforçar a zaga e o ataque, com um ponta de velocidade.