Durcesio Mello e Jair Bolsonaro - Reprodução

Durcesio Mello e Jair BolsonaroReprodução

Publicado 12/08/2021 20:53

O encontro de Durcesio Mello, presidente do Botafogo, com Jair Bolsonaro no Palácio do Planalto, em Brasília, na última quarta-feira, para discutir medidas do projeto de clube-empresa não foi bem visto, em maioria, pelos conselheiros do clube de General Severiano.

Desde que as imagens do encontro foram divulgadas, a maior parte dos conselheiros que se pronunciou teceu comentários negativos, questionando, por exemplo, a "falta de máscaras dos envolvidos" e o "objetivo de Durcesio" ao encontrar com Jair Bolsonaro.



O foco mais intenso das reclamações veio do "Frente Alvinegra", um dos grupos de conselheiros que compõem o CD. Como publicou primeiramente o "Jornal O Globo", um conselheiro da congregação, Mário Sérgio Medeiros Pinheiro, deixou o Conselho Deliberativo após o encontro entre Durcesio e Bolsonaro.

Publicidade

Mas não deve parar por aí. O LANCE! apurou que a "Frente Alvinegra" se organiza para lançar uma nota de repúdio contra o presidente do Botafogo. Integrantes do grupo vão se reunir ainda esta semana para debater em qual tom a mensagem será divulgada. O fato é que o encontro com Jair Bolsonaro não foi de agradável tom.



Assim como Mário Sérgio, outros conselheiros da "Frente Alvinegra" também estudam renunciar aos respectivos lugares no Conselho Deliberativo. Até o momento de publicação desta matéria, nenhuma outra saída havia sido confirmada.



O clima no Conselho, portanto, não é dos melhores. A maioria dos conselheiros - não contando apenas com o grupo da Frente Alvinegra - enviou mensagens em grupos em um tom negativo sobre o encontro de Durcesio com Bolsonaro. Outros conselheiros defenderam a ida do presidente alvinegro ao Planalto.