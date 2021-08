Chay é destaque do Botafogo na Série B - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 10/08/2021 16:20

O Botafogo não contará com Chay na busca pela quinta vitória seguida na Série B, quinta-feira contra o Operário-PR. Com fadiga muscular, um dos destaques do time será poupado da partida e nem viajará com a delegação, ficando no Rio para tratamento.

Outros dois jogadores serão avaliados ainda para saber se serão aproveitados: o zagueiro Gilvan e o meia Marco Antônio, ambos sentiram desconforto muscular na vitória sobre a Ponte Preta.



Vice-artilheiro da Série B, com sete gols, Chay esteve presente em 14 dos 16 jogos do Botafogo na competição deste ano. A ausência chega acontece em um momento importante na reta final do turno, quando o Alvinegro pode alcançar a quinta vitória seguida para seguir muito perto do G-4.



A partida fora de casa contra o Operário será quinta-feira às 21h30.