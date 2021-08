Rhuan - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 08/08/2021 12:06

Rio - O Botafogo vem passando por uma reformulação no elenco nos últimos dias. Quatro jogadores deixaram o clube carioca e fizeram o Glorioso economizar cerca de R$ 200 mil reais mensais em salários. As informações são do jornalista Matheus Mandy.

As saídas dos jogadores foram definidas com a chegada de Enderson Moreira. O lateral-esquerdo Rafael Carioca e os atacantes Davi Araújo, Marcinho e Rhuan deixaram o clube carioca, por não estarem nos planos do técnico.



Rafael rescindiu o contrato com o clube carioca. Marcinho foi emprestado ao Vitória até o fim da Série B, já que o jogador tem contrato com o Botafogo até 2022. Davi Araújo foi devolvido ao Real Brasília, do Distrito Federal, enquanto Rhuan foi liberado e assinou contrato de três anos com o Radomiak Radom, da Polônia.