Durcesio Mello é o presidente do Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 06/08/2021 17:24

Rio - A Copa América rendeu dinheiro aos cofres do Botafogo. A competição, que foi colocada no Brasil às pressas por conta da pandemia do Covid-19, rendeu R$ 1 milhão ao Alvinegro, de acordo com um documento divulgado pelo clube nesta sexta-feira sobre os primeiros seis meses da gestão de Durcesio Mello.

Diante da reorganização da competição, a Conmebol pediu, às pressas, para o Estádio Nilton Santos ser uma das sedes do torneio. O Botafogo acatou. O documento do clube informou que a entidade pagou um valor milionário para mandar a competição no local.

Além disto, a planilha também informou que a Conmebol, além do valor, também realizou obras nos gramados principal e no do campo anexo, onde o time do Botafogo treina diariamente.

O Estádio Nilton Santos foi um dos principais "protagonistas" da Copa América, vale lembrar. Muitos jogadores e treinadores - Neymar e Lionel Messi, por exemplo - criticaram o gramado do local.

